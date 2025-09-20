 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сэм Рэйми и сценаристы «Фредди против Джейсона» переделают древний ужастик с Энтони Хопкинсом Цири демонстрирует новый образ на свежих кадрах «Ведьмака» Понятная DC и непредсказуемая Marvel: Фрэнк Грилло сравнил две киновселенные Точно лучше Джилленхола: Рэйчел Броснахэн теперь играет главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности» Пол Радд и Джек Блэк напуганы до чёртиков на первых кадрах комедийного ужастика «Анаконда»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
135

Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября

Источник: «Союзмультфильм»

Мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» скоро получит продолжение. Об этом киностудия сообщила на официальной странице во «ВКонтакте».

Ранее в мультсериале завершилось хоккейное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов». Оно заняло 13 эпизодов по 7–8 минут. Далее команды будут состязаться в футболе. 14-й эпизод «Чемпионов», в котором начнётся футбольный поединок соперников, выйдет 22 сентября.

Известный российский футболист и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев появится в новой серии спортивного мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм». Эпизод с участием легендарного вратаря откроет блок серий, посвященный новому виду спорта – футболу. Премьера состоится в Okko, выступающий сопродюсером мультсериала, а также на телеканале «Карусель».

«Футбол – это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь – реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе – рассказывает Игорь Акинфеев. Рад стать частью легендарной анимационной вселенной и искренне надеюсь, что эта серия вдохновит маленьких зрителей не только на любовь к спорту, но и на правильные ценности!»

Серию «Скаут» с участием Игоря Акинфеева в качестве спортивного комментатора озвучил актёр театра и кино Сергей Бурунов. Выход эпизода также поддержало Министерство спорта Российской Федерации и профессиональный футбольный клуб ЦСКА.

По сюжету эпизода на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды. Игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но растущая конкуренция за внимание скаута заканчивается потасовкой между юными футболистами, узнать исход которой можно посмотрев серию.

Цитата из пресс-релиза

В дальнейшем в «Чемпионах» соперники будут состязаться и в других видах спорта.

Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в ряде мультфильмов киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первый мультфильм вышел в 1963 году, последний — в 1981-м. Все их снял режиссёр Борис Дёжкин.

Ранее вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка» от «Союзмультфильма».

Теги
ЧемпионыСоюзмультфильм
Комментарии

Ещё на эту тему

9Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 15В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли 13Мультсериал «Чемпионы» получил дату премьеры и трейлер

Тоже интересно

4Дэниэл Крэйг хоронит «Достать ножи 3» на первом плакате 2Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал 3Впечатления: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 2Новые сериалы недели: «Девушка моего сына» — звезда «Дома дракона» 2«Дочь короля демонов слишком добрая!» — анонс и тизер аниме, суть которого передана в названии

Далее на КГ

0
Погоня за убийственным кадром на свалке приведёт к ужасному в новом комиксе во вселенной «Киберпанка 2077»
 0
Терзаемый Мэттью Макконахи спасает детей из огненного вихря в трейлере фильма «Школьный автобус»
 0
Кроссовер «Фантастическая четвёрка/Гаргульи» получил себе новые обложки
 0
Невероятно! На съёмках «Аватара 3» не побоялись использовать живой огонь (фото)
 3
Фэнтези Марго Робби и Колина Фаррелла вместе с ужастиком Марлона Уайанса проиграли в прокате аниме
 6
В работе «сказка эпических масштабов» «Лукоморье. Руслан и Людмила» по произведению Александра Пушкина
 1
Хищники взяли Людей Икс и Мстителей на прицел во втором выпуске Predator Kills the Marvel Universe
 3
Мартин Скорсезе поженит Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс для следующего фильма
 3
Режиссёр «Трона: Арес» уходит от Disney в ужасный морской круиз с другой студией
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Четвёртая часть хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов» готовится страшно испугать читателей
 
Кино Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые»
 
Кино «Галактика Супер Марио в кино» — анонс названия продолжения «Братьев Супер Марио в кино»
 
Игры Анонсирована Octopath Traveler 0, красивая JRPG в олдскульном стиле
 
Кино Панкующий Человек-паук получит анимационный сольник
 
Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
3ЕВА – 649: Всё из-за недопонимания
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru