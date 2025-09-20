Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября

Мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» скоро получит продолжение. Об этом киностудия сообщила на официальной странице во «ВКонтакте».
Ранее в мультсериале завершилось хоккейное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов». Оно заняло 13 эпизодов по 7–8 минут. Далее команды будут состязаться в футболе. 14-й эпизод «Чемпионов», в котором начнётся футбольный поединок соперников, выйдет 22 сентября.
Известный российский футболист и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев появится в новой серии спортивного мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм». Эпизод с участием легендарного вратаря откроет блок серий, посвященный новому виду спорта – футболу. Премьера состоится в Okko, выступающий сопродюсером мультсериала, а также на телеканале «Карусель».
«Футбол – это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь – реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе – рассказывает Игорь Акинфеев. Рад стать частью легендарной анимационной вселенной и искренне надеюсь, что эта серия вдохновит маленьких зрителей не только на любовь к спорту, но и на правильные ценности!»
Серию «Скаут» с участием Игоря Акинфеева в качестве спортивного комментатора озвучил актёр театра и кино Сергей Бурунов. Выход эпизода также поддержало Министерство спорта Российской Федерации и профессиональный футбольный клуб ЦСКА.
По сюжету эпизода на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды. Игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но растущая конкуренция за внимание скаута заканчивается потасовкой между юными футболистами, узнать исход которой можно посмотрев серию.
В дальнейшем в «Чемпионах» соперники будут состязаться и в других видах спорта.
Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в ряде мультфильмов киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первый мультфильм вышел в 1963 году, последний — в 1981-м. Все их снял режиссёр Борис Дёжкин.
Ранее вышел трейлер нового мультсериала «Чебурашка» от «Союзмультфильма».
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: