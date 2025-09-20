Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября

Мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» скоро получит продолжение. Об этом киностудия сообщила на официальной странице во «ВКонтакте».

Ранее в мультсериале завершилось хоккейное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов». Оно заняло 13 эпизодов по 7–8 минут. Далее команды будут состязаться в футболе. 14-й эпизод «Чемпионов», в котором начнётся футбольный поединок соперников, выйдет 22 сентября.

Известный российский футболист и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев появится в новой серии спортивного мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм». Эпизод с участием легендарного вратаря откроет блок серий, посвященный новому виду спорта – футболу. Премьера состоится в Okko, выступающий сопродюсером мультсериала, а также на телеканале «Карусель».

«Футбол – это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь – реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе – рассказывает Игорь Акинфеев. Рад стать частью легендарной анимационной вселенной и искренне надеюсь, что эта серия вдохновит маленьких зрителей не только на любовь к спорту, но и на правильные ценности!»

Серию «Скаут» с участием Игоря Акинфеева в качестве спортивного комментатора озвучил актёр театра и кино Сергей Бурунов. Выход эпизода также поддержало Министерство спорта Российской Федерации и профессиональный футбольный клуб ЦСКА.

По сюжету эпизода на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды. Игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но растущая конкуренция за внимание скаута заканчивается потасовкой между юными футболистами, узнать исход которой можно посмотрев серию.

Цитата из пресс-релиза