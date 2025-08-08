 
 
Disney передумала судиться с Джиной Карано: звезда «Мандалорца» может рассчитывать на дальнейшее сотрудничество

Источник: Disney+

Джина Карано и студия Disney закопали топор войны и больше не судятся. Актриса сыграла героиню по имени Кара Дун в двух сезонах сериала «Мандалорец», действие которого разворачивается во вселенной «Звёздных войн».

Карано уволили с шоу после нескольких спорных высказываний в социальных сетях на политическую тематику. Она в свою очередь подала в суд на студию, обвинив другую сторону в дискриминации и незаконном увольнении.

Разбирательства должны были начаться в сентябре, но до открытого для всех цирка решили не доводить.

Представители студии опубликовали следующее заявление:

Walt Disney Company и Lucasfilm рады объявить, что с Джиной Карано были достигнуты необходимые договорённости касательно проблем, приведших к иску против компаний. Мисс Карано всегда пользовалась большим уважением со стороны режиссёров, других актёров и членов съёмочных групп, и она усердно работала, чтобы улучшать свои профессиональные качества, проявляя уважение и доброту к коллегам. Закончив с этим иском, мы рассматриваем возможности продолжения сотрудничества с мисс Карано в ближайшем будущем.

Напомним, что под героиню Карано собирались снимать собственный сериал. Но вряд ли на это можно рассчитывать. Сам «Мандалорец» пережил не самый удачный третий сезон и сейчас перешёл в полнометражный формат с фильмом Джона Фавро «Мандалорец и Грогу». Премьера ленты намечена на май 2026 года.

Теги
МандалорецДжина КараноЗвёздные войныПедро ПаскальДжон Фавро
