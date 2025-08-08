Хью Лори, Риз Ахмед и сериальная Гермиона озвучили новые аудиокниги о Гарри Поттере (видео)

У поттероманов не год, а праздник. Только что начались съёмки сериала «Гарри Поттер», а осенью выйдут новые аудиокниги от Pottermore и Audible. Семь книг Джоан Роулинг записали со звуковыми эффектами, оригинальной музыкой и полным актёрским составом, подобрав уникальный голос каждому персонажу.

Среди более чем 200 актёров: Хью Лори — Альбус Дамблдор, Мэттью Макфейден — Лорд Волдеморт, Риз Ахмед — профессор Снейп, Мишель Гомес — профессор Макгонагалл.

Гарри Поттера озвучили Фрэнки Тредэвэй (книги 1–3) и Джексон Хофф (книги 4–7), Рона Уизли — Макс Лестер (книги 1–3) и Рис Маллиган (книги 4–7), а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон (книги 1–3) и Нина Баркер-Фрэнсис (книги 4–7).

И если имя Арабеллы вам знакомо — вам не показалось. Именно она сыграет Гермиону в сериале HBO. Оценить её актёрские способности можно прямо сейчас:



Аудиокнига «Гарри Поттер и философский камень» появится на Audible уже 4 ноября 2025 года, а оставшиеся — с декабря 2025 по май 2026 года.