Не называй её бабусей: Памела Андерсон готовит сериал по мотивам своего 30-летнего боевика

Вернувшаяся в голливудскую обойму Памела Андерсон основала собственную производственную компанию — And-Her-Sons Productions. Актриса также привлекла к делу своих сыновей — Брэндона Томаса Ли и Дилана Джаггера Ли. Первый проект — сериал про Барб Уайер, героиню одноимённых комиксов 90-х.

Выбор вполне объясним: Андерсон сыграла главную роль в боевике 1996 года «Не называй меня малышкой». Страшно подумать, но в следующем году экшену исполняется уже 30 лет.

Главная героиня — суровая и несгибаемая Барбара Копетски, она же Барб Уайер (в переводе — «Колючая проволока»), самая опасная и целеустремлённая охотница за головами в Стил-Харбор. У неё — арсенал оружия, верный стальной конь и железная готовность воздать негодяям по заслугам — если, конечно, ей за это хорошо заплатят.

Андерсон, разумеется, не станет играть главную роль. Её участие в проекте пока под большим вопросом. По данным издания Deadline, сериал будет заметно отличаться от фильма.

Андерсон недавно исполнила главную роль в глубокой драме «Шоугёрл». В 2025 году она также доказала, что не лишена чувства юмора, сыграв в комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли.