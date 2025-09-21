 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером Элай Рот и Снуп Догг представляют фейковый трейлер ужастика «Не заходи в этот дом, сука!» Рецензия и отзывы на сериал «Уэнсдэй» Халк крушить: анонс комикса, где зелёный бугай будет уничтожать вообще всё и вся Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом обещает экшен уровня «Джона Уика» и совершенно новую вселенную
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
240

«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы»

Завтра, 22 сентября, в мультсериале «Чемпионы» начнётся новое спортивное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов». В этот день выйдет 14-й эпизод проекта, а в нём стартует футбольный поединок между командами. Незадолго до премьеры работающая над «Чемпионами» студия «Союзмультфильм» опубликовала их новый тизер.

«Красные метеоры» и «Синие вымпелы» сменили коньки на бутсы, но по-прежнему пытаются выяснить, кто из них лучший! Барашкин, Сиякин, Таранов, Глебов, Прыгунков, Хитрюк, Ёлкин, Палкин и другие герои возвращаются в новых футбольных сериях! Премьера состоится 22 сентября в Okko, выступающем сопродюсером мультсериала.

Первые два эпизода комментирует российский актёр театра и кино Сергей Бурунов. А в эпизоде «Скаут» вас ждёт камео легендарного футболиста Игоря Акинфеева!

Выход серий поддержало Министерство спорта Российской Федерации и профессиональный футбольный клуб ЦСКА.

Цитата из пресс-релиза

Ранее в мультсериале завершилось хоккейное состязание команд. Позднее соперники будут состязаться и в других видах спорта.

Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в нескольких мультфильмах киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первая из этих работ вышла в 1963 году, последняя — в 1981-м. Над ними всеми работал режиссёр Борис Дёжкин.

Этой осенью состоится премьера нового мультсериала «Чебурашка». Даты премьеры у него пока нет, но у проекта недавно появился трейлер.

Теги
ВидеоЧемпионыСоюзмультфильм
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

14Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября 10Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 15В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли

Тоже интересно

13В тизере второго сезона «Лэндмена» у затюканного Билли Бобa Торнтона появляется злой босс Деми Мур 5Amazon MGM заплатила рекордную сумму за экранизацию политического триллера с Джейком Джилленхолом 21Режиссёр Сарик Андреасян не афиширует себя на первом плакате экранизации «Войны и мира» 2Обойдёмся без DLC: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получит все кланы в базовой версии игры 0DC показало новую злодейку Матриарха на обложке комикса про каноничную Чудо-женщину

Далее на КГ

1
Востребованный актёр Вин Дизель поделился свежим кадром со съёмок «Риддика 4» (фото)
 0
Джокер совсем озвереет в одном из выпусков «Абсолютного Бэтмена»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 597
 6
ДРКГ-23: Всеяредакция отмечает День рождения KГ
 0
Первый выпуск каноничного «Бэтмена» продался тиражом более 500 тыс. копий
 0
Обложки к будущим выпускам Transformers показывают, как автоботы и десептиконы сурово смотрят друг на друга
 17
Сильвестра Сталлоне посчитали шизиком, когда он собрался сыграть молодого Джона Рэмбо в приквеле
 11
Мистер Президент: Кристофер Нолан теперь ещё и глава Американской гильдии режиссёров
 3
Авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, занимается ли кто-нибудь созданием игры
 1
Интерактивный сериал Dispatch будут выпускать на протяжении четырёх недель
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Новые сериалы недели: «Девушка моего сына» — звезда «Дома дракона»
 
Игры Победа потребителей: инициатива Stop Killing Games отправится на обсуждение в правительство ЕС
 
Издательство Ignition Press представит эротический комикс «Наблюдатели» на бурлеск-шоу
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «28 лет спустя»
 
Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт»
 
«Сорвиголова: Рождённый заново» может не дожить до третьего сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru