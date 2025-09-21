«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы»

Завтра, 22 сентября, в мультсериале «Чемпионы» начнётся новое спортивное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов». В этот день выйдет 14-й эпизод проекта, а в нём стартует футбольный поединок между командами. Незадолго до премьеры работающая над «Чемпионами» студия «Союзмультфильм» опубликовала их новый тизер.



«Красные метеоры» и «Синие вымпелы» сменили коньки на бутсы, но по-прежнему пытаются выяснить, кто из них лучший! Барашкин, Сиякин, Таранов, Глебов, Прыгунков, Хитрюк, Ёлкин, Палкин и другие герои возвращаются в новых футбольных сериях! Премьера состоится 22 сентября в Okko, выступающем сопродюсером мультсериала. Первые два эпизода комментирует российский актёр театра и кино Сергей Бурунов. А в эпизоде «Скаут» вас ждёт камео легендарного футболиста Игоря Акинфеева! Выход серий поддержало Министерство спорта Российской Федерации и профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Цитата из пресс-релиза

Ранее в мультсериале завершилось хоккейное состязание команд. Позднее соперники будут состязаться и в других видах спорта.

Команды «Метеор» и «Вымпел» появлялись в нескольких мультфильмах киностудии, включая «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первая из этих работ вышла в 1963 году, последняя — в 1981-м. Над ними всеми работал режиссёр Борис Дёжкин.

Этой осенью состоится премьера нового мультсериала «Чебурашка». Даты премьеры у него пока нет, но у проекта недавно появился трейлер.