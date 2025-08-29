 
 
СЕРИАЛЫ
513

Идут съёмки постапокалиптического сериала «Вегетация» по роману автора «Пищеблока» (фото)

Источник: Альпина.Проза

Ещё один роман писателя Алексея Иванова экранизируют. Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Среда» работают над сериалом по книге автора «Вегетация». Адаптация уже в производстве. Новость о начале съёмок появилась вчера на официальной странице Okko во «ВКонтакте».

В снимаемой фантастической драме заявлено восемь серий. Над ней работают режиссёр Максим Свешников и оператор Илья Авербах, одни из создателей сериалов «Контейнер» и «Плейлист волонтёра».

В адаптации снимаются Алексей Серебряков, Юрий Быков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарёв, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов и другие.

Недалёкое будущее, постапокалипсис. Урал превратился в зону загадочного леса, полного опасностей и тайн. Люди борются за власть, ресурсы и возможность выжить.

Цитата из пресс-релиза

Оригинальный роман был издан в 2024 году. На данный момент «Вегетация» — последняя книга Иванова, среди работ которого романы «Тобол» и «Пищеблок».

Анонс также сопроводили первыми промо-материалами:

Постеры сериала «Вегетация»
Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация» Кадры из сериала «Вегетация»
Промо-арт сериала «Вегетация»
Комментарии

