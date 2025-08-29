 
 
Поиск
 
 
4
СЕРИАЛЫ
570

Боевик Сильвестра Сталлоне «Специалист» станет сериалом про дроновода

Источник: Universal

AR Content приобрела права на сериализацию книжной серии экшен-триллеров «Специалист». Седые знатоки боевиков былого, разумеется, вспомнят одноимённый полнометражный экшен, где главные роли сыграли Сильвестр Сталлоне и Шэрон Стоун.

Компания возьмёт на вооружение сюжеты всех 11 романов и перенесёт действие в наше время, а методы ведения боевых действий тоже сильно изменятся — с изобретательно заложенной взрывчатки на дроны.

Сейчас компания ведёт переговоры с разными шоураннерами.

Осовремененный «Специалист» — бывший оператор дрона с глубоким моральным конфликтом, которого мучает прошлое и желание вернуть потерянную на поле боя человечность. Сериал будет использовать испытанные в боевых действиях типы дронов — FPV, камикадзе, вооружённые термитом и дроны на оптоволоконных кабелях. Эти устройства могут уничтожать тяжёлую технику, обходить традиционные средства безопасности и разрушать развитые криминальные сети.

Учитывая, что против таких технологий ещё нет эффективной защиты, «Специалист» расскажет, как новые правила войны формируются в реальном времени.

Теги
Сильвестр СталлонеШэрон Стоун
Комментарии (4)

