КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Стриминг Prime Video гарантирует съёмки первого сезона сериала по игре Life Is Strange Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» «Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов За месяц до премьеры четвёртого сезона «Ведьмака» завершились съёмки пятого
СЕРИАЛЫ
За месяц до премьеры четвёртого сезона «Ведьмака» завершились съёмки пятого

Сериал «Ведьмак» вернётся на Netflix ещё с двумя сезонами. 30 октября на стриминговом сервисе выйдет четвёртый сезон шоу, а уже в 2026 году ожидается выход пятого. В них Геральта сыграл Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла, покинувшего сериал.

Пятый сезон «Ведьмака» заявлен последним, и на днях стало известно, что его уже закончили снимать. О завершении съёмок сообщил портал Redanian Intelligence за месяц до премьеры четвёртого, 30 сентября. Окончание работы подтвердила и актриса Фрейя Аллан, которая играет Цири. А некоторые из участников съёмок уже опубликовали в интернете фотографии с прошедшей праздничной вечеринки.

«Ведьмак» снят по мотивам произведений Анджея Сапковского. Помимо основного шоу Netflix выпустил сериальный спин-офф «Ведьмак: Происхождение», а также полнометражные анимационные приквелы «Ведьмак: Кошмар Волка» и «Ведьмак: Сирены глубин». Кроме них в работе находился спин-офф «Крысы: Ведьмак. Истории» про банду «Крыс». По слухам, этот спин-офф могут выпустят в виде фильма.

Первый сезон «Ведьмака» начали снимать осенью 2018 года. Таким образом, на съёмки всех пяти сезонов потратили семь лет.

