За месяц до премьеры четвёртого сезона «Ведьмака» завершились съёмки пятого

Сериал «Ведьмак» вернётся на Netflix ещё с двумя сезонами. 30 октября на стриминговом сервисе выйдет четвёртый сезон шоу, а уже в 2026 году ожидается выход пятого. В них Геральта сыграл Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла, покинувшего сериал.

Пятый сезон «Ведьмака» заявлен последним, и на днях стало известно, что его уже закончили снимать. О завершении съёмок сообщил портал Redanian Intelligence за месяц до премьеры четвёртого, 30 сентября. Окончание работы подтвердила и актриса Фрейя Аллан, которая играет Цири. А некоторые из участников съёмок уже опубликовали в интернете фотографии с прошедшей праздничной вечеринки.

«Ведьмак» снят по мотивам произведений Анджея Сапковского. Помимо основного шоу Netflix выпустил сериальный спин-офф «Ведьмак: Происхождение», а также полнометражные анимационные приквелы «Ведьмак: Кошмар Волка» и «Ведьмак: Сирены глубин». Кроме них в работе находился спин-офф «Крысы: Ведьмак. Истории» про банду «Крыс». По слухам, этот спин-офф могут выпустят в виде фильма.

Первый сезон «Ведьмака» начали снимать осенью 2018 года. Таким образом, на съёмки всех пяти сезонов потратили семь лет.