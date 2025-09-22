Продолжение «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом может быть дороже каждого из сезонов с Генри Кавиллом

Портал Redanian Intelligence продолжает делиться инсайдами о сериале «Ведьмак». Это шоу стримингового сервиса Netflix вернётся осенью с четвёртым сезоном. И если верить источникам Redanian Intelligence, то новый сезон стал самым дорогим на данный момент. Обошёлся он в $ 221 млн, то есть каждый из восьми новых эпизодов стоил около $ 27 млн.

Как передал сайт, на франчайз по произведениям Анджея Сапковского потратили уже более $ 720 млн. Эта цифра включает стоимость трёх вышедших сезонов, а также спин-оффов «Ведьмак: Происхождение» и «Крысы: Ведьмак. Истории». Но указанная цифра не включает траты на анимационные приквелы «Кошмар Волка» и «Сирены глубин», потому что их бюджеты всё ещё неизвестны.

Пока Netflix потратил на проекты столько:

«Ведьмак» (сезон 1) — $ 92,1 млн, по $ 11,5 млн за эпизод;

«Ведьмак» (сезон 2) — $ 176,3 млн, по $ 22 млн за эпизод;

«Ведьмак: Происхождение» — $ 51,5 млн, по $ 12,8 млн за эпизод;

«Ведьмак» (сезон 3) — $ 175 млн, по $ 21,8 млн за эпизод;

«Крысы: Ведьмак. Истории» — $ 20 млн и более;

«Ведьмак» (сезон 4) — $ 221 млн, по $ 27 млн за эпизод.

Портал продолжает утверждать, что с учётом бюджетов анимационных приквелов и будущего пятого сезона общие затраты на франчайз могут превысить $ 900 млн. Но точная цифра станет известна позднее.

Продолжение «Ведьмака» выйдет 30 октября. Геральта в новых эпизодах играет Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла.

Первоначально планировалось, что в шоу будет семь сезонов, но позднее их число сократили до пяти. Когда выйдет пятый, Netflix объявит позднее.

По слухам, проблемный спин-офф про банду «Крыс» выпустят в виде фильма. Redanian Intelligence указывает, что на него потратили $ 20 млн. Но эта цифра не включает постпродакшн, поэтому неизвестно, каким будет итоговый бюджет проекта.