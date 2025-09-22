 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дурсли и Гарри в зоопарке на съёмках сериала «Гарри Поттер» (фото) Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал Травма Генри Кавилла отложила съёмки ремейка «Горца» на 2026 год У сериала Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново» действительно будет третий сезон Успех Borderlands 4 не способны затмить даже высказывания Рэнди Питчфорда
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
631

Продолжение «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом может быть дороже каждого из сезонов с Генри Кавиллом

Источник: Netflix

Портал Redanian Intelligence продолжает делиться инсайдами о сериале «Ведьмак». Это шоу стримингового сервиса Netflix вернётся осенью с четвёртым сезоном. И если верить источникам Redanian Intelligence, то новый сезон стал самым дорогим на данный момент. Обошёлся он в $ 221 млн, то есть каждый из восьми новых эпизодов стоил около $ 27 млн.

Как передал сайт, на франчайз по произведениям Анджея Сапковского потратили уже более $ 720 млн. Эта цифра включает стоимость трёх вышедших сезонов, а также спин-оффов «Ведьмак: Происхождение» и «Крысы: Ведьмак. Истории». Но указанная цифра не включает траты на анимационные приквелы «Кошмар Волка» и «Сирены глубин», потому что их бюджеты всё ещё неизвестны.

Пока Netflix потратил на проекты столько:

  • «Ведьмак» (сезон 1) — $ 92,1 млн, по $ 11,5 млн за эпизод;
  • «Ведьмак» (сезон 2) — $ 176,3 млн, по $ 22 млн за эпизод;
  • «Ведьмак: Происхождение» — $ 51,5 млн, по $ 12,8 млн за эпизод;
  • «Ведьмак» (сезон 3) — $ 175 млн, по $ 21,8 млн за эпизод;
  • «Крысы: Ведьмак. Истории» — $ 20 млн и более;
  • «Ведьмак» (сезон 4) — $ 221 млн, по $ 27 млн за эпизод.

Портал продолжает утверждать, что с учётом бюджетов анимационных приквелов и будущего пятого сезона общие затраты на франчайз могут превысить $ 900 млн. Но точная цифра станет известна позднее.

Продолжение «Ведьмака» выйдет 30 октября. Геральта в новых эпизодах играет Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла.

Первоначально планировалось, что в шоу будет семь сезонов, но позднее их число сократили до пяти. Когда выйдет пятый, Netflix объявит позднее.

По слухам, проблемный спин-офф про банду «Крыс» выпустят в виде фильма. Redanian Intelligence указывает, что на него потратили $ 20 млн. Но эта цифра не включает постпродакшн, поэтому неизвестно, каким будет итоговый бюджет проекта.

Теги
ВедьмакNetflix
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

17Стриминговый гигант Netflix может потратить на проекты по «Ведьмаку» около $ 900 млн 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы» 13Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер 10Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 14Теперь оба сезона «Уэнсдэй» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Тоже интересно

1Лавкрафт в космосе: Image представило новый ретро-фантастический ужастик 21Миссия провалена: после трёх месяцев проката «Миссия невыполнима: Финальная расплата» появится на цифре 13Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер 2Новые сериалы недели: продолжение «Уэнсдэй» и спин-офф «Офиса» 3Викторианская Лига Справедливости собирается в первом выпуске Batman: Gotham by Gaslight — A League for Justice

Далее на КГ

7
Оригинальная история в новой «Обители зла» никак не поломает канон видеоигры
 2
Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео)
 6
Человек-паук и пара выходных дней: Том Холланд получил травму при исполнении трюка на съёмках
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 сентября
 13
Большой смелый красивый провал: фильм с Марго Робби и Колином Фарреллом не заинтересовал никого
 4
«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы»
 13
Востребованный актёр Вин Дизель поделился свежим кадром со съёмок «Риддика 4» (фото)
 0
Джокер совсем озвереет в одном из выпусков «Абсолютного Бэтмена»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 597
 7
ДРКГ-23: Всеяредакция отмечает День рождения KГ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Пара недостающих игр пополнила список Mortal Kombat: Legacy Kollection
 
Страшно мутировавший Дэдпул, новая Зловещая Шестёрка, Мстители-Икс: ещё комиксы из события «Эпоха Откровения»
 
Кино Стивен Кинг потребовал, чтобы в экранизации «Долгой прогулки» в полной мере показывали расстрелы подростков
 
Кино Это как «Аватар»! Тизер пиксаровского мультфильма «Попрыгунчики»
 
Кино После рекордных сборов «Уз крови» в работу запустили «Пункт назначения 7»
 
Кино Элизабет Олсен и Майлз Теллер умерли и пытаются жить дальше в трейлере фильма «Вечность»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru