СЕРИАЛЫ
489

Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео)

Стриминг Netflix выкатил дежурный промо-ролик о том, как продвигаются съёмки второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис». Понятное дело, такие видео создаются, чтобы внушить зрителю уверенность: мол, создатели знают, что делают и не собираются откровенно лажать.

Ну и какие-то новые кадры и сцены.

Премьера второго сезона намечена на 2026 год, однако точная дата пока не называется.

Знатоки первоисточника, разумеется, догадываются, к чему ведёт сюжет. Все остальные — по-прежнему в благостном неведении.

Комментарии (2)

