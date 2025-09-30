 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
322

Продюсер второго сезона «Уэнсдэй» работает над сериалом «Четвёртое крыло» про всадников драконов

Источник: Netflix

В разработке продолжает находиться сериал «Четвёртое крыло». И, как эксклюзивно сообщил сайт Variety, работу над проектом возглавила Мередит Аверилл. Она стала шоураннером и исполнительным продюсером сериала.

Аверилл была исполнительным продюсером второго сезона «Уэнсдэй». Также она принимала участие в создании сериала «Лок и ключ» и работала над шоу «Призрак дома на холме».

«Четвёртое крыло» разрабатывается для стримингового сервиса Prime Video. Впервые о проекте стало известно в октябре 2023 года. Но заказ на его съёмки всё ещё не получен, и актёрский состав пока не определён.

Сериал является экранизацией книги в жанре романтического фэнтези за авторством Ребекки Яррос. Писательница также выступает одним из исполнительных продюсеров адаптации.

Оригинальный роман «Четвёртое крыло» вышел в мае 2023-го. Он положил начало циклу «Эмпирей». Сейчас в серии три романа. Планируются также четвёртый и пятый.

В центре сюжета первоисточника двадцатилетняя Вайолет Сорренгейл. По решению своей матери, являющейся генералом, она отправляется в военную академию. Девушка должна пройти крайне опасное обучение, чтобы стать драконьей всадницей. Вайолет ждут тяжёлые испытания, раскрытие мрачных тайн и любовь.

Второй сезон «Уэнсдэй» вышел на Netflix в этом году. Недавно продолжение шоу поднялось выше с топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix.

Теги
УэнсдэйPrime Video
Комментарии (1)

