Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся выше в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Рейтинг популярнейших англоязычных сериалов Netflix снова изменился. Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся на восьмое место в топ-10 самых просматриваемых шоу сервиса, снятых на английском языке. Со своими 102,6 млн просмотров он обошёл первый сезон «Ночного агента», получившего 98,2 млн просмотров и теперь занимающего девятое место топа.

Во втором сезоне шоу, как и в первом, восемь эпизодов. Но продолжение вышло в двух частях. Первая половина серий появилась на Netflix 6 августа, а вторая — 3 сентября.

Над проектом в качестве одного из режиссёров и исполнительных продюсеров работает Тим Бёртон. Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Актриса также продюсирует сериал, начиная со второго сезона.

В продолжении Уэнсдэй Аддамс вернулась в академию «Невермор» и снова оказалась втянута в череду опасных ужасающих событий.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 ноября 2022 года. Он получил 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также является вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Ещё до выхода второго сезона «Уэнсдэй» продлили на третий. А ещё в работе продолжает находиться спин-офф про дядю Фестера.