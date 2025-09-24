 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Вышел экшен-долгострой Lost Soul Aside Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» Полоумный Джесси Племонс похищает инопланетянку Эмму Стоун в трейлере комедии «Бугония» Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела Режиссёр «Трона: Арес» уходит от Disney в ужасный морской круиз с другой студией
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
706

Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся выше в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Источник: Netflix

Рейтинг популярнейших англоязычных сериалов Netflix снова изменился. Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся на восьмое место в топ-10 самых просматриваемых шоу сервиса, снятых на английском языке. Со своими 102,6 млн просмотров он обошёл первый сезон «Ночного агента», получившего 98,2 млн просмотров и теперь занимающего девятое место топа.

Во втором сезоне шоу, как и в первом, восемь эпизодов. Но продолжение вышло в двух частях. Первая половина серий появилась на Netflix 6 августа, а вторая — 3 сентября.

Над проектом в качестве одного из режиссёров и исполнительных продюсеров работает Тим Бёртон. Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Актриса также продюсирует сериал, начиная со второго сезона.

В продолжении Уэнсдэй Аддамс вернулась в академию «Невермор» и снова оказалась втянута в череду опасных ужасающих событий.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 ноября 2022 года. Он получил 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также является вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Ещё до выхода второго сезона «Уэнсдэй» продлили на третий. А ещё в работе продолжает находиться спин-офф про дядю Фестера.

Теги
УэнсдэйNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

5Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы» 13Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер

Тоже интересно

27Денежный инстинкт: сценарист эротического триллера «Основной инстинкт» напишет сюжет перезапуска 1Новые сериалы недели: криминальный триллер с Джудом Лоу, спин-офф «Пацанов» и возвращение «Короля Талсы» 12«Супермен» — главная экранизация комикса этого года — скоро выходит на цифре 16Эми Адамс присоединилась к Райану Гослингу на съёмках «Звёздных войнах: Старфайтер» (фото) 15В трейлере второго сезона «Миротворца» Джон Сина уходит в лучший мир

Далее на КГ

8
Стриминг AppleTV+ побоялся выпускать сериал с Джессикой Честейн
 18
Люк Скайуокер не умер бы на камне, изображая проектор: Джон Бойега сделал бы «Звёздные войны» лучше
 5
Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире
 8
В «Человеке-пауке: Совершенно новый день» появился злодей, который может похоронить Питера Паркера
 7
Николас Кейдж опять снимется у режиссёра боевика «Воздушная тюрьма»
 0
Zenescope готовит специальный сборник с иллюстрациями героинь и злодеев в образах известных монстров
 1
DC туманно намекнуло на публикацию неизданного сюжета про Болотную Тварь спустя 35 лет
 13
Сказка «Буратино» получила новый постер за 100 дней до выхода в прокат
 0
Дядя Бен и Джона Джеймсон занимаются журналистской работой на страницах Ultimate Spider-Man #21
 23
Чудовищный Кристиан Бэйл создаёт себе на голову «Невесту» (тизер)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Новое аниме «Истребитель демонов» обошло по сборам в мировом прокате хоррор «28 лет спустя»
 
Аниме У последнего сезона аниме «Моя геройская академия» появилась дата премьеры
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые»
 
Игры Состоялся выход демоверсии Trails in the Sky 1st Chapter
 
Кино «Супермен» Джеймса Ганна на голову выше «Человека из стали» Зака Снайдера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
5Телеовощи – 616: Петровичам привет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru