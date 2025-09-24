Стриминг AppleTV+ побоялся выпускать сериал с Джессикой Честейн

Достаточно неожиданный ход от стриминга AppleTV+ — за три дня до выхода на «яблочном» сервисе сериала The Savant с Джессикой Честейн в главной роли его премьеру перенесли на неопределённый срок.

Представитель платформы официально заявил:

Тщательно обдумав и проанализировав все детали, мы решили отложить выход 26 сентября. Мы ценим ваше понимание и ждём удобного случая в будущем для релиза The Savant.

Сериал сценариста, продюсера и шоураннера Мелиссы Джеймс Гибсон рассказывает о следователе под кодовым именем «Савант» в исполнении Честейн, которая через интернет внедряется в сетевые хейт-группы, чтобы останавливать акты домашнего терроризма и экстремизма до того, как они происходят.

То есть это фактически история про «Товарища Майора».

Предполагается, что платформа решила не рисковать в связи с недавними событиями в Штатах. Как говорят, в сюжете фигурирует попытка покушения с использованием снайпера.