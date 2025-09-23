Новые сериалы недели: «Зомби Марвел» и историческая драма от создателя «Острых козырьков»

Премьера +

FX

Владелец книжного магазина в Талсе Ли Рейбон подрабатывает журналистом и расследует местную коррупцию. Когда член влиятельной семьи умирает, Ли подозревает, что смерть была насильственной, и начинает собственное расследование.

Кажется, FX снова снял какую-то годноту. Критики уже оценили сериал на 94%, но это тот самый случай, когда всё было понятно и без них. Вместе с Итаном Хоуком в комедийно-криминальном экшене зажигают Питер Динклэйдж, Кайл Маклокен и Джинн Трипплхорн.