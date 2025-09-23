Новые сериалы недели: «Зомби Марвел» и историческая драма от создателя «Острых козырьков»

Вторник, 23 сентября
В ролях Итан Хоук, Кит Дэвид, Джинн Трипплхорн, Тим Блейк Нельсон, Scott Shepherd
Владелец книжного магазина в Талсе Ли Рейбон подрабатывает журналистом и расследует местную коррупцию. Когда член влиятельной семьи умирает, Ли подозревает, что смерть была насильственной, и начинает собственное расследование.
Кажется, FX снова снял какую-то годноту. Критики уже оценили сериал на 94%, но это тот самый случай, когда всё было понятно и без них. Вместе с Итаном Хоуком в комедийно-криминальном экшене зажигают Питер Динклэйдж, Кайл Маклокен и Джинн Трипплхорн.
Среда, 24 сентября
В ролях Хейли Стайнфелд. Флоренс Пью.Элизабет Олсен.Дэвид Харбор. Рэндалл Пак. Аквафина
После того, как Мстители подвергаются нашествию зомби, группа выживших находит ключ к прекращению существования нежити, обладающей сверхспособностями. Для этого им приходится пробираться по антиутопическому ландшафту и рисковать жизнью, чтобы спасти свой мир.
Возможно, это один из немногих сериалов Marvel, который вы не захотите пропустить. Супергерои, зомби и кровавое месиво — что может пойти не так? Реальные звёзды на озвучке добавляют некоторого интереса происходящему.
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.
Стабильно удерживающие высочайшую планку «Медленные лошади» стабильно выдают по сезону в год и обеспечивают себе продление на два сезона вперёд. Всё так — выходит только пятый, а шестой и седьмой уже в процессе. Что поделать, если они так хороши! Вместе с Гари Олдманом честь сериала отстаивают Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Розалинд Элизар, Саския Ривз, Кристофер Чунг, Эйми-Ффион Эдвардс, Джеймс Кэллис и Хьюго Уивинг.
В ролях Mae Martin, Тони Коллетт, Сара Гадон, Брэндон Джей Макларен
Алекс Демпси, полицейский из небольшого городка Толл-Пайнс, знакомится с двумя ученицами местной школы для трудных подростков, которые хотят из неё сбежать. Расследуя серию необычных происшествий, Алекс начинает подозревать, что за всеми инцидентами стоит Эвелин, загадочная руководительница школы.
Главные роли в новом триллере от Netflix исполнили Тони Коллетт, Патрик Джей Адамс и комик-трансгендер Мэй Мартин. Последняя (последний?) также выступает создателем проекта. Критикам уже всё нравится.
драма, детектив
В ролях Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Аарон Дуглас, Миа Лоу, Фиона Врум, Дакота Гуппи
Детектив Карл Альберг и его напарница Эдвина Йен расследуют несколько убийств в обычно тихом городке Саншайн-Кост.
Ностальгирующие по «Тайнам Смолвиля» могут примкнуть к экранам и посмотреть, как совсем не изменившаяся Кристин Кройк расследует тайны другого маленького городка. Первый сезон получил сдержанные отзывы, но для продления хватило.
В ролях Sydney Chandler, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Samuel Blenkin, Бабу Кисей, Adarsh Gourav
Отмучались! Первый сезон «Чужого: Земля» подходит к своему как-бы-логическому завершению. Продолжения мы не ждём, но, как говорят инсайдеры, оно уже есть в планах.
В ролях Тейлор Китч
О продолжении спин-оффа «Списка смертников» пока ничего не слышно, но у Amazon явно большие планы на эту телевселенную.
Четверг, 25 сентября
драма
В ролях Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак
Дублин, 1868 год. Сэр Бенджамин Ли Гиннесс умирает, и судьба знаменитой пивоварни оказывается в руках его четверых детей, которые хранят свои тёмные секреты.
Стивен Найт в качестве создателя сериала позволяет надеяться на большой итоговый успех. Дотянет ли новое творение хотя бы близко до «Острых козырьков» — большой вопрос, но проверить стоит. В ролях есть люди весьма приметные — вроде Джеймса Нортона, Луи Патриджа из «Энолы Холмс» и яростного ненавидимого всеми со времён «Игры престолов» Джека Глисона.
В ролях Дэвид Теннант, Тоби Джонс, Роберт Карлайл, Cara Theobold
Сериал, действие которого разворачивается в период с 2002 по 2012 годы, рассказывает две реальные истории — журналиста Ника Дэвиса, обнаружившего доказательства прослушивания телефонов News of the World, и расследование убийства частного детектива Дэниела Моргана.
Компанию заметно состаренному Дэвиду Теннату составят Роберт Карлайл, Роуз Лесли, Тоби Джонс и Дугрей Скотт.
комедия, драма
В ролях Джозеф Гилган, Мишель Киган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон
Создатель Джозеф Гилган, Дэниел Броклхёрст
Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О’Нила и его друзей, живущих в городке Хоули на севере Англии. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег.
«Голяк» по-прежнему жив-здоров и прекрасен, но настала пора прощаться — предстоящий седьмой сезон станет для сериала последним. Джозеф Гилган, Мишель Кигэн, Райан Сэмпсон, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Доминик Уэст и компания вернутся ради одного последнего дела (и наверняка накосячат в процессе).
научная фантастика, триллер
В ролях Кенто Ямазаки, Тао Цучия, Keita Machida
Вместе со своими двумя друзьями одержимый видеоиграми парень оказывается в странной версии Токио, где им приходится участвовать в опасных играх, чтобы выжить.
Пятница, 26 сентября
В ролях Джессика Честейн
Мать двоих детей работает следователем под прикрытием и внедряется в экстремистские онлайн-сообщества, чтобы предотвращать террористические атаки. Однажды она узнаёт, что террористическая группировка ведёт подготовку к крупной акции, и пытается их остановить.
В роли гениального следователя, вынужденного внедриться в самую глубь преступной группировки — Джессика Честейн. Компанию ей составит Пабло Шрайбер. Сериал от Apple TV+, что позволяет надеяться на что-то пригодное для просмотра.
