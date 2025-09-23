Шериф Шон Бин тиранит и угнетает в трейлере сериала «Робин Гуд»

Стриминг MGM+ выстрелил полноценным трейлером своего приключенческого сериала «Робин Гуд».

Шон Бин, главное украшение сериала, изображает злого шерифа, против которого восстаёт Робин из Локсли.

Чтобы растянуть сюжет про славных разбойников из Шервуда на много серий — или даже сезонов — к основной повествовательной линии противостояния и мести добавили трагическую любовную историю и политические интриги.

Премьера намечена на 2 ноября сразу с двумя эпизодами.