Телеовощи. Выпуск 618: Комедия без границ

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|06:25 —
|Обсуждение новостей
|50:36 —
|«Футурама» — 13x01—02
|01:02:52 —
|«Газета» — 1x02—08
|01:17:42 —
|«Список смертников: Тёмный волк» — 1x06
|01:32:39 —
|«Миротворец» — 2x04
|01:39:59 —
|«Чужой: Земля» — 1x07
|02:12:44 —
|«Основание» — 3x10 (финал сезона)
|02:22:20 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x07
|02:35:11 —
|«Конь БоДжек» — 1x03
|02:55:50 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x10
|03:10:05 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x08
|03:20:28 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x04
|03:36:12 —
|«Зена — королева воинов» — 2x02
|03:46:16 —
|«Ангел» — 3x07
|03:53:00 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:58:16 —
|«Трансметрополитен»
|04:08:34 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: