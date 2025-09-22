 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Oткpытиe oтeчecтвeннoгo кинoпpoкaтa нaмeтили нa cepeдинy июля Группа JAM Project исполнит новый опенинг аниме «Ванпанчмен» вместе с BABYMETAL Злобный клон Кейбла выращивает копии мутантов на страницах восьмого выпуска Deadpool/Wolverine Джуд Лоу в образе Владимира Путина на первом кадре из политического триллера «Кремлевский волшебник» Джокер совсем озвереет в одном из выпусков «Абсолютного Бэтмена»
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
115

Телеовощи. Выпуск 618: Комедия без границ

 
Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

4Телеовощи. Выпуск 617: Сущность кентавра

Тоже интересно

0Второй сезон аниме «Синие Мибуро» получил дату премьеры в декабре 3Джеймс Ганн опроверг сегодняшнюю сдачу сценария «Бэтмена 2» 18Warner Bros. могла заработать $ 600 млн на фильмах «Minecraft в кино», «Формула 1» и «Супермен» 0Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» 0Манга «Ведьмнадзор», по которой выходит аниме, обновила тираж

Далее на КГ

0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 8
 0
Первые оценки и отзывы на хоррор Silent Hill f
 10
Тырим Силой вкусняхи и раздалбываем остатки Империи в трейлере фильма «Мандалорец и Грогу»
 4
Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» обзавёлся первым постером
 8
Продолжение «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом может быть дороже каждого из сезонов с Генри Кавиллом
 9
Оригинальная история в новой «Обители зла» никак не поломает канон видеоигры
 3
Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео)
 7
Человек-паук и пара выходных дней: Том Холланд получил травму при исполнении трюка на съёмках
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 сентября
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Пара страниц и обложек к первому выпуску кроссовера «Хищник убивает вселенную Marvel»
 
Режиссёр Сарик Андреасян не афиширует себя на первом плакате экранизации «Войны и мира»
 
Трейлер научной фантастики «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом исторически дебютировал в интернете
 
Зак Снайдер приступает к съёмкам фильма, о котором грезил 20 лет
 
Инопланетный симбиот-костюм Веном получит новую раскраску в духе Человека-паука
 
Игры Чёрно-белые ужасы в стиле Микки Мауса в трейлере ужастика Bad Cheese
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru