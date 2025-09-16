Телеовощи. Выпуск 617: Сущность кентавра

Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|06:25 —
|Обсуждение новостей
|46:25 —
|«Задание» (Task) — 1x01
|49:25 —
|«Газета» (The Paper) — 1x01
|59:26 —
|«Миротворец» — 2x03
|01:06:48 —
|«Список смертников: Тёмный волк» — 1x05
|01:19:53 —
|«Чужой: Земля» — 1x06
|01:55:31 —
|«Основание» — 3x09
|02:02:36 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x06
|02:16:31 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x10 (финал сезона)
|02:23:36 —
|«Конь БоДжек» — 1x02
|02:35:53 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x09
|02:41:31 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x07
|02:52:49 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x03
|03:09:05 —
|«Зена — королева воинов» — 2x01
|03:24:01 —
|«Ангел» — 3x06
|03:33:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:41:54 —
|«Трансметрополитен»
|03:48:15 —
|Завершение и благодарности спонсорам
