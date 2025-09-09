Телеовощи. Выпуск 616: Петровичам привет

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|06:25 —
|Обсуждение новостей
|49:32 —
|«Южный Парк» — 27x04
|01:01:48 —
|«Миротворец» — 2x02
|01:11:32 —
|«Список смертников: Тёмный волк» — 1x02—04
|01:25:16 —
|«Чужой: Земля» — 1x05
|01:48:31 —
|«Основание» — 3x08
|02:00:43 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x02
|02:12:29 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x09
|02:23:51 —
|«Конь БоДжек» — 1x01
|02:38:00 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x08
|02:55:02 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x06
|03:13:37 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x02
|03:27:33 —
|«Зена — королева воинов» — 1x24
|03:32:42 —
|«Напряги извилины» — 1x30
|03:38:22 —
|«Ангел» — 3x05
|03:41:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:47:48 —
|«Трансметрополитен»
|03:56:21 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: