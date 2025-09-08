Смертельная игра, экшен и дата премьеры в тизере боевика «Последний выживший самурай»

Летом завершился корейский сериал «Игра в кальмара». А осенью стриминговый сервис выпустит японский сериал «Последний выживший самурай», который ранее глава по контенту Netflix Japan Каата Сакамото описал, как «Сёгун» встречает «Игру в кальмара».

У нового шоу уже появился тизер, демонстрирующей экшен и главного героя в смертельной игре. Также в ролике указана дата выхода проекта на Netflix — 13 ноября.

Действие сериала разворачивается в конце XIX века, когда время самураев подходило к концу. В эпоху Мэйдзи в Киото собираются 292 искусных воина, привлечённые обещанием огромного денежного приза. Деньги получит победитель опасного состязания. Один из воинов, Сюдзиро Сага, соглашается вступить в игру для того, чтобы спасти свою больную жену и ребёнка.

Шоу основано на манге, которая в свою очередь является адаптацией новеллы «Последний выживший самурай». Роль главного героя в адаптации исполнил Дзюнъити Окада («Фейбл»).



Ранее дату премьеры получил финальный сезон мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Он также выходит на Netflix.