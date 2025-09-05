 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезда «Росомахи и Дэдпула» Дафни Кин надеется вернуться к роли Икс-23 в кроссовере «Мстители: Судный день» Карл Урбан откейджит ваши задницы в фейковом трейлере боевика Джонни Кейджа, героя «Мортал Комбат 2» Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером Ребекка Фергюсон ждёт прилёта ядерной ракеты в тизере триллера «Динамитный Дом» Появился новый кадр из фэнтези «Тролль 2» — сиквела самого популярного неанглоязычного фильма Netflix
• • •
 
СЕРИАЛЫ
230

Мультсериал Netflix о Ларе Крофт закончится в декабре с выходом второго сезона

Источник: Netflix

Анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся зимой, чтобы закончиться. Как оказалось, уже второй сезон мультсериала по играм Tomb Raider станет последним. А появится он на Netflix 11 декабря. Эксклюзивом об этом поделился сайт Variety.

Во втором сезоне Лара обнаружит след украденных африканских масок и попытается вернуть драгоценные артефакты. Она отправится в новое захватывающее приключение по всему миру, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе. Ларе предстоит обнаружить, что эти реликвии содержат тёмные секреты и силу, которая не поддаётся логике.

Первый сезон вышел на Netflix 10 октября 2024 года. Мультсериал paccкaзывает, чтo пpoиcxoдилo в жизни расхитительницы гробниц пocлe coбытий, пoкaзaнныx в игpoвoй тpилoгии Tomb Raider 2013–2018 гoдoв.

Над анимацией проекта работает студия Powerhouse Animation (Castlevania, «Остров черепа»). Зa cцeнapий oтвeчaeт Таша Хуо («Ведьмак. Кошмар Волка»). Лару озвучивает Хейли Этвелл («Агент Картер», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).

Теги
Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе КрофтNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

28Режиссёр «Сёгуна» скоро начнёт снимать сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер в роли Лары 5«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся со вторым сезоном 15Пилотный эпизод перезапуска «Баффи» уже отсняли 5Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» 6Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером

Тоже интересно

0КГ играет: EBOLA 2, часть 2 0Манга «Чёрный клевер» в августе получит новые главы и иллюстрации от авторов серий «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич» 6Знаете, я и сам своего рода оборотень: Уиллем Дефо может сыграть в новом ужастике Роберта Эггерса 1Мохнатый и кровавый: анонс жуткого комикса про викингов и оборотней 0Когда объятия пахнут кровью: показали волнующую обложку ко второму выпуску «Изысканных трупов»

Далее на КГ

0
Крууууто! Легендарный Эш Уильямс встретится с вечными подростками из комиксов «Арчи»
 0
Брейниак пытает Супермена галлюцинациями и пытается промыть ему мозги в Absolute Superman #11
 2
Драки, погони и дата выхода в геймплейном трейлере шпионского экшена 007: First Light
 1
«Суперсемейка» вернётся в триквеле от студии Pixar в 2028 году
 0
Итан Хоук опять выходить на связь в трейлере ужастика «Чёрный телефон 2»
 0
«Вышка 2» загонит неизвестных актёров на гору в Таиланде
 7
Первые постеры и каст экранизации файтинга «Стрит Файтер»
 2
Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером
 0
В российский прокат выйдет аниме «Стометровка»
 0
КГ играет: BRUTAL JOHN 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Комикс-продолжение «Человека-паука» 1994 года начнётся через некоторое время после финала мультсериала
 
Кино Режиссёр «Супермена» показал новое изображение с Ультраменом
 
Кино «Пилу» распилили! Зато половина тела вернулась режиссёру оригиналу Джеймсу Вану
 
Игры Экшен-хоррор ILL обрёл издателя и полноценный трейлер
 
Игры Состоялся релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
 
Росомаха против Ангела — вот что нас ждёт в восьмом выпуске Ultimate Wolverine
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду – 594: Бронегрудь и неправильная тряска
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru