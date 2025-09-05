Мультсериал Netflix о Ларе Крофт закончится в декабре с выходом второго сезона

Анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся зимой, чтобы закончиться. Как оказалось, уже второй сезон мультсериала по играм Tomb Raider станет последним. А появится он на Netflix 11 декабря. Эксклюзивом об этом поделился сайт Variety.

Во втором сезоне Лара обнаружит след украденных африканских масок и попытается вернуть драгоценные артефакты. Она отправится в новое захватывающее приключение по всему миру, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе. Ларе предстоит обнаружить, что эти реликвии содержат тёмные секреты и силу, которая не поддаётся логике.

Первый сезон вышел на Netflix 10 октября 2024 года. Мультсериал paccкaзывает, чтo пpoиcxoдилo в жизни расхитительницы гробниц пocлe coбытий, пoкaзaнныx в игpoвoй тpилoгии Tomb Raider 2013–2018 гoдoв.

Над анимацией проекта работает студия Powerhouse Animation (Castlevania, «Остров черепа»). Зa cцeнapий oтвeчaeт Таша Хуо («Ведьмак. Кошмар Волка»). Лару озвучивает Хейли Этвелл («Агент Картер», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).