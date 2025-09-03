 
 
СЕРИАЛЫ
Режиссёр «Сёгуна» скоро начнёт снимать сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер в роли Лары

Источник: FX

Сериал по мотивам видеоигры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider) на сервисе Prime Video наконец-то дошёл до съёмок. Если кто-то надеялся, что по дороге отвалится Фиби Уоллер-Бридж, то зря. Всеобъемлюще творческая дама осталась шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером.

И Софи Тёрнер — Санса Старк из «Игры престолов» — официально получила роль Лары Крофт. Третья художественная итерация известного персонажа после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.

Есть и пополнение — Чад Ходж стал вторым шоураннером и исполнительным продюсером. А Джонатан ван Тюллекен — постановщик сериала «Сёгун» — срежиссирует все эпизоды.

Старт съёмок строго назначен на 19 января.

Чтобы осознать, как быстро проходит процесс согласования и планирования, достаточно вспомнить, что три года назад стало известно, что Уоллер-Бридж напишет сценарий сериализованной «Расхитительницы гробниц». В мае 2024 года Amazon MGM одобрило дальнейшую разработку, а через полгода стали известны переговоры с Тёрнер.

Культовая игра-первоисточник рассказывает о похождениях археолога и искательницы приключений Лары Крофт.

Фиби Уоллер-БриджСофи Тёрнер
