Гари Олдман и команда неудачников спасают Англию в трейлере пятого сезона «Медленных лошадей»

Стриминг AppleTV+ украсит конец сентября премьерой пятого сезона сериала «Медленные лошади». Чтобы настроиться на нужную волну, потоковая платформа представила полный трейлер грядущих новых серий:

Похоже, группа любимых персонажей попала в настоящий переплёт. Не в первый раз, разумеется. За историю сериала случалось всякое неприятное. Но, судя по трейлеру, таинственные силы решили отплатить Великобритании той же имперской монетой, устроив в стране смену режима через серию террористических атак. Кто им может помешать? Ну, сами понимаете — команда самых дисфункциональных спецагентов в мире.

Премьера намечена на 24 сентября.