«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходит на HBO Max 25 октября

Всем хочется до смерти посмотреть сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — таким смелым заявлением сервис HBO Max сопроводил официальный анонс даты выхода первого эпизода — 25 октября, поближе к Хэллоуину.

Билла Скарсгарда для шоу снова нарядили в адского клоуна Пеннивайза — судьба у него такая.

Действие сериала разворачивается в мире романа Стивена Кинга «Оно» под визуальной редакцией режиссёра Энди Мускетти, снявшего недавнюю экранизацию в двух частях, суммарно заработавших по миру $1,17 млрд.

Сюжет «Добро пожаловать в Дерри» придумали Энди, Барбара Мускетти и Джейсон Фачс.

По творческому замыслу кинематографистов, если HBO посчитает нужным, сериал может вернуться ещё два раза — всего три сезона, освещающие три катастрофических события в городе, когда Пеннивайз выходит из спячки. Поэтому повествование будет уходить всё дальше в прошлое: первый сезон — 1962 год, второй — 1935 год, и третий сезон — 1908 год.