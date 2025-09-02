 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходит на HBO Max 25 октября Легендарный Фрэнк Миллер нарисовал обложку для комикса из вселенной «Спауна» Вышел первый номер личного комикса про Шреддера из «Черепашек-ниндзя» Полоумный Джесси Племонс похищает инопланетянку Эмму Стоун в трейлере комедии «Бугония»
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
409

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходит на HBO Max 25 октября

Источник: HBO

Всем хочется до смерти посмотреть сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — таким смелым заявлением сервис HBO Max сопроводил официальный анонс даты выхода первого эпизода — 25 октября, поближе к Хэллоуину.

Билла Скарсгарда для шоу снова нарядили в адского клоуна Пеннивайза — судьба у него такая.

Действие сериала разворачивается в мире романа Стивена Кинга «Оно» под визуальной редакцией режиссёра Энди Мускетти, снявшего недавнюю экранизацию в двух частях, суммарно заработавших по миру $1,17 млрд.

Сюжет «Добро пожаловать в Дерри» придумали Энди, Барбара Мускетти и Джейсон Фачс.

По творческому замыслу кинематографистов, если HBO посчитает нужным, сериал может вернуться ещё два раза — всего три сезона, освещающие три катастрофических события в городе, когда Пеннивайз выходит из спячки. Поэтому повествование будет уходить всё дальше в прошлое: первый сезон — 1962 год, второй — 1935 год, и третий сезон — 1908 год.

Теги
Оно: Добро пожаловать в ДерриСтивен КингАндрес МускеттиБилл Скарсгард
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

18Пеннивайз не даёт покоя чернокожей семье в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» 2Появились фото со съёмок приквела хорроров «Пятница,13-е» с Линдой Карделлини в роли миссис Вурхиз

Тоже интересно

0Чудо-женщина сурово общается со злодейкой Доктор Яд на страницах Absolute Wonder Woman #9 17Гай Ричи лихо кинул боевик «Дом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом 55Инопланетное сафари в новом трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» 10Юра Борисов будет злоумышлять против Эндрю Гарфилда в фильме про компанию OpenAI 0КГ играет: The Casting of Frank Stone, часть 3

Далее на КГ

0
Итоги конкурса YRGB 2025 — победители и призёры
 6
Блэйд шинкует мёртвых супергероев в трейлере сериала «Зомби Марвел»
 0
ЕВА-649: Прямая трансляция
 5
Компания Paramount займётся экранизацией серии шутеров Call of Duty
 0
КГ играет: EBOLA 2, часть 2
 12
Добрый доктор Рэйф Файнс на первых кадрах ужастика «28 лет спустя: Храм костей»
 1
Дэниэл Крэйг хоронит «Достать ножи 3» на первом плакате
 13
Понятная DC и непредсказуемая Marvel: Фрэнк Грилло сравнил две киновселенные
 19
Стивен Кинг потребовал, чтобы в экранизации «Долгой прогулки» в полной мере показывали расстрелы подростков
 15
Пилотный эпизод перезапуска «Баффи» уже отсняли
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Eriksholm: The Stolen Dream
 
Инопланетный симбиот-костюм Веном получит новую раскраску в духе Человека-паука
 
Убийца Мадс Миккельсен ищет детских чудовищ на первом кадре ужастика «Пыльный кролик»
 
Дождались: появились первые ласточки грядущего появления «Абсолютной» Лиги Справедливости
 
Режиссёр «Носферату» снимет свою версию «Рождественской истории» Чарльза Диккенса
 
Сорвиголова встречает Зелёную стрелу: объявлены новые герои грядущего кроссовера между Marvel и DC
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru