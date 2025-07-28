Пеннивайз не даёт покоя чернокожей семье в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Платформа HBO Max выкатила второй тизер грядущего хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» по мотивам творчества Стивена Кинга. Также шоу находится в родственных отношениях с полнометражной экранизацией в двух частях романа «Оно». Интересы фильмов представляют режиссёр Энди Мускетти и Билл Скарсгард, исполнитель роли Пеннивайза.

Сам сериал предлагает инновационную драму, когда в городок с преимущественно белым населением приезжает семья чернокожих. Адский клоун, впрочем, совсем не расист и готов терроризировать взрослых и подростков любой расы:

Премьера ожидается в октябре.