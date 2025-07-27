Телеовощи. Выпуск 610: Господин Чпок

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:11 —
|Обсуждение новостей
|33:00 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x01—03
|44:26 —
|«В глуши» (Untamed) — 1x01
|53:55 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x01
|01:05:39 —
|«Основание» — 3x02
|01:12:38 —
|«Этерна» — 1x04
|01:29:18 —
|«Государь» — 1x02—04
|01:34:10 —
|«Дым» — 1x05
|01:41:31 —
|«Институт» — 1x03
|01:51:02 —
|«Рик и Морти» — 8x09
|01:59:35 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x06
|02:08:55 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x23
|02:14:35 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x26
|02:25:28 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x19
|02:38:22 —
|«Зена — королева воинов» — 1x18
|02:49:20 —
|«Напряги извилины» — 1x28
|02:55:38 —
|«Ангел» — 2x20
|03:03:59 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:11:00 —
|«Трансметрополитен»
|03:16:01 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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