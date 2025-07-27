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1
СЕРИАЛЫ
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Секретная организация отслеживает сверхъестественное в тизере сериала «Таламаска: Тайный орден»

Самое увлекательное в расширенной сериальной вселенной по бестселлерам Энн Райс происходит с вампирами, ведьмами, демонами и прочими личностями со сверхъестественными отклонениями. Людям остаётся только наблюдать, да и то не всем, а только специально обученным. Но и про них тоже можно забацать сериальчик.

«Таламаска: Тайный орден» выходит 26 октября 2025 года. Канал AMC выкатил первый тизер-трейлер, раскрывающий тему тайного общества, куда вербуют главного героя.

Разумеется, никакая секретная организация не может быть стопроцентно добропорядочной и открытой даже для своих сотрудников. Тут даже у тайн есть тайны:

Теги
ВидеоТаламаска: Тайный орденЭнн Райс
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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