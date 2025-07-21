Телеовощи. Выпуск 609: 40-мегатонный девственник

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:49 —
|Обсуждение новостей
|33:05 —
|«Государь» — 1x01
|47:13 —
|«Институт» (The Institute) — 1x01—02
|01:05:08 —
|«Основание» — 3x01
|01:18:43 —
|«Песочный человек» — 2x03—04
|01:36:39 —
|«Этерна» — 1x03
|01:50:39 —
|«Дым» — 1x04
|01:59:09 —
|«Киллербот» — 1x10 (финал сезона)
|02:07:43 —
|«Рик и Морти» — 8x08
|02:17:19 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x05
|02:32:19 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x22
|02:40:01 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x25
|02:59:28 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x18
|03:16:26 —
|«Зена — королева воинов» — 1x17
|03:26:46 —
|«Напряги извилины» — 1x27
|03:32:12 —
|«Ангел» — 2x19
|03:38:44 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:50:06 —
|«Трансметрополитен»
|03:59:31 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 17x01—03
|04:13:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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