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Появились фото со съёмок приквела хорроров «Пятница,13-е» с Линдой Карделлини в роли миссис Вурхиз

Источник: Marvel Studios

В июне стартовали съёмки сериала «Хрустальное озеро» — приквела к серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е». Над проектом для стримингового сервиса Peacock работает компания A24. Съёмки приквела продлятся несколько месяцев.

А несколько дней назад СМИ опубликовали фотографии со съёмочной площадки «Хрустального озера». На одном из фото Линда Карделлини, исполнительница роли Велмы Динкли в фильмах «Скуби-Ду» и Лоры Бартон в проектах Marvel Studios. В сериале Карделлини играет Памелу Сью Вурхиз, мать главного злодея киносерии «Пятница,13-е» Джейсона Вурхиза. Но в первом фильме 1980 года убийцей была миссис Вурхиз.

Промо-арт сериала «Хрустальное озеро» Промо-арт сериала «Хрустальное озеро» Промо-арт сериала «Хрустальное озеро» Промо-арт сериала «Хрустальное озеро»

Шоураннером «Хрустального озера» стал Брэд Калеб Кейн («Оно: Добро пожаловать в Дерри»). Одним из исполнительных продюсеров приквела выступает Виктор Миллер, сценарист оригинальной картины.

Одну из ролей в сериале играет Эдриан Кинг, исполнительница роли Элис Харди в первых двух фильмах серии.

Первой актрисой, сыгравшей миссис Вурхиз, была Бетси Палмер. В кроссовере «Фредди против Джейсона» роль исполнила Пола Шоу. В фильме-перезапуске 2009 года играла Нана Визитор.

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ГалереяХрустальное озероPeacock
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Источник фотографий: Depositphotos

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