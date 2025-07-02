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У киберпанкового сериала «Нейромант» появился первый тизер

Источник: Apple TV+

Знаменитый роман «Нейромант» писателя-фантаста Уильяма Гибсона превращают в сериал. В работе находится 10-серийная адаптация книги для Apple TV+. Стриминговый сервис недавно решил напомнить о готовящемся шоу и опубликовал его короткий тизер. Ролик сообщает, что экранизация в производстве, а также показывает, как в ней будет выглядеть бар Чатсубо.

В проекте получили роли Каллум Тёрнер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг, Джозеф Ли, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард и другие. Стронг играет Армитиджа, Ли — Хидео, Поэзи — Мари-Франс Тессье, Сарсгаард — Джона Эшпула.

А Тёрнер перевоплотится в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Помогать ему в опасных приключениях будет смертоносная напарница Молли в исполнении Миддлтон.

Шоураннером «Нейроманта» назначен Грэм Роланд («Почти человек», «Тёмные ветра»). Производством шоу занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.

Дата премьеры сериала станет известна позднее.

Недавно стартовало производство четвёртого сезона хоррора «Извне», а осенью начнутся съёмки продолжения шпионского триллера «Чёрные голуби».

Теги
ВидеоНейромантКиберпанкApple TV+
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