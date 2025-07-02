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Ничего себе поворот: третий сезон сериала «Одни из нас» обойдётся без творческого вклада создателя игры Нила Дракманна

Источник: HBO

После второго сезона сериала по мотивам культовой видеоигры «Одни из нас» должно было что-то произойти. Большинство, скорее всего, поддержало замену актрисы на роль Элли, но сегодняшняя новость даже более интересна.

Нил Дракманн — один из ведущих создателей первоисточника, который оказывал сильное творческое влияние на первые два сезона телевизионной адаптации, умыл руки и ушёл с производства 3-го сезона.

Если верить источникам, он не напишет сценарий и не срежиссирует ни одной серии в следующем сезоне. Но останется исполнительным продюсером.

Если верить распространённому заявлению Дракманна, он внезапно вспомнил, что является главной творческой силой в компании-разработчике видеоигр Naughty Dog. И у них там намечается новая эпическая игра Intergalactic: The Heretic Prophet — лучше Нил переключится на то, что у него получается лучше всего, хотя не все с этим согласятся.

Теперь всей креативной кухней на сериале заведует Крэйг Мэйзин. Опять же — совершенно неясно, к чему это приведёт. Особенно если послушать зрителей, часть из которых считает, что второй сезон уже причинил непоправимый ущерб.

Третий сезон должен стать историей Эбби, героини Кейтлин Дивер, которая «кокнула» любимца публики Джоэла в исполнении Педро Паскаля.

Обожаемая всеми Белла Рэмзи остаётся в роли Элли.

Теги
Одни из насHBO MaxКейтлин ДиверПедро Паскаль
Комментарии (4)

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