Новые сериалы недели: «Песочный человек» возвращается

Сезон 2

Netflix

В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

«Песочный человек» Нила Геймана движется к своему неминуемому концу — благодарить за это, понятное, нужно самого Нила Геймана. Отмена шоураннера ещё никогда не шла проектам на пользу. О закрытии стало известно ещё в феврале, так что фанаты успели к этому морально подготовиться. А если нет — второй сезон предусмотрительно разбили на две части, так сказать, растянуть удовольствие. Финальная половина выйдет 24 июля.