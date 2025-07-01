Новые сериалы недели: «Песочный человек» возвращается

Четверг, 3 июля
мистика, фэнтези
В ролях Том Старридж, Вивьен Ачимпонг, Бойд Холбрук, Сандив Баскар, Гвендолин Кристи, Кирби Хоуэлл-Батист
В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.
«Песочный человек» Нила Геймана движется к своему неминуемому концу — благодарить за это, понятное, нужно самого Нила Геймана. Отмена шоураннера ещё никогда не шла проектам на пользу. О закрытии стало известно ещё в феврале, так что фанаты успели к этому морально подготовиться. А если нет — второй сезон предусмотрительно разбили на две части, так сказать, растянуть удовольствие. Финальная половина выйдет 24 июля.
драма
В ролях Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале
Второй сезон драмы с Николь Кидман, по всеобщему мнению, получился значительно хуже первого. Да и тот был не то чтобы слишком хорош. На продолжение, думается, никто не рассчитывает.
Пятница, 4 июля
В ролях Кит Дэвид, Sydney Elisabeth, Грег Грюнберг, Камилла Гвати, Rachel Hilson, Джош Холлоуэй
Конец сезона
Ретро-сериал Дж. Дж. Абрамса со звездой «Остаться в живых» Джошем Холлоуэем пока что не получил продления на второй сезон. Несмотря на позитивную реакцию как критиков, так и зрителей, HBO хранит молчание. Возможно, он и задумывался как самодостаточное высказывание, но, будет честны, когда это кому-то мешало.
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