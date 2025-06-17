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СЕРИАЛЫ
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Эпический финал наступает в трейлере нового сезона сериала «Песочный человек»

Сервис Netflix представил зрелищный трейлер второго сезона фэнтези-сериала по мотивам легендарного цикла комиксов никому неизвестного автора «Песочный человек».

Второй сезон является ещё и заключительным. Отсюда и тон трейлера:

Теги
ВидеоПесочный человек
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Источник фотографий: Depositphotos

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