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Ноа Уайли готов к новому дежурству! Стартовали съёмки второго сезона сериала «Больница Питт» (фото)

Стартовали съёмки второго сезона медицинской экшен-драмы «Больница Питт». Стриминг HBO Max обнародовал первую фотографию со съёмочной площадки. Премьера второго сезона намечена на январь 2026 года — спустя год после выхода первого.

Разумеется, Ноа Уайли вновь сыграет эмоционально нагруженного доктора Майкла «Робби» Робиновича.

События следующих 15 эпизодов — каждая серия представляет собой один час реального времени — развернутся во время празднования 4 июля. Можно предположить, что пациентов с ожогами разной степени тяжести будет немало.

Промо-арт сериала «Больница Питт»

Основополагающая повествовательная задача шоу — реалистично показать многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются работники здравоохранения в современной Америке, глазами настоящих героев из отделения скорой помощи больницы в Питтсбурге.

Теги
ГалереяБольница ПиттHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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