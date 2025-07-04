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«Игра в кальмара 3» дебютировала с рекордом, а старт съёмок спин-оффа ожидается в декабре

Источник: Netflix

Закончилась «Игра в кальмара». 27 июня на Netflix вышел третий сезон популярного корейского сериала, который стал для шоу последним. Проект про людей, участвующих ради денег в смертельных состязаниях, завершился шестью эпизодами. Попутно финал установил новое достижение на стриминговом сервисе.

Заключительный сезон поставил новый рекорд для сериалов Netflix по количеству просмотров за первые три дня. Финал «Игры в кальмара» за три дня собрал 60,1 млн просмотров. И он уже попал на девятое место в топе самых популярных неаглоязычных шоу Netflix. Первые два места в топе занимают предыдущие сезоны «Игры в кальмара». Эксклюзивом об этом поделился Deadline.

По данным других источников, в декабре в Лос-Анджелесе начнётся производство американского спин-оффа шоу. Возможно, сценаристом спин-оффа будет Дэннис Келли, создатель британского сериала «Утопия».

Второй сезон «Игры в кальмара» в прошлом за первые четыре дня собрал 68 млн просмотров и быстро занял седьмое место в списке самых популярных неанглоязычных шоу Netflix. А позже сезон поднялся на второе место в рейтинге.

Теги
Игра в кальмараNetflix
Комментарии (17)

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Источник фотографий: Depositphotos

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