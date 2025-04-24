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СЕРИАЛЫ
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Началось производство сериала «Хрустальное озеро» — приквела хоррор-фильмов «Пятница, 13-е»

Источник: Marvel Studios

После сери из десяти картин, включая одну в космосе, кроссовера «Фредди против Джейсона» и ремейка, серия фильмов ужасов «Пятница,13-е» получит приквел. Им станет готовящийся сериал «Хрустальное озеро» от компании A24 и стримингового сервиса Peacock.

Главную роль в проекте получила Линда Карделлини, исполнительница роли Велмы Динкли в двух фильмах «Скуби-Ду» и Лоры Бартон в проектах Marvel Studios. Она стала следующей актрисой, которая сыграет Памелу Сью Вурхиз, мать главного злодея киносерии «Пятница,13-е» Джейсона Вурхиза. Но в оригинальном хорроре 1980 года миссис Вурхиз была убийцей.

И, как вчера стало известно, производство сериала уже началось. Пока идёт подготовка к съёмкам. Сами съёмки стартуют позднее.

Шоураннером «Хрустального озера» является Брэд Калеб Кейн («Оно: Добро пожаловать в Дерри»). Сценарист оригинальной картины Виктор Миллер выступает одним из исполнительных продюсеров проекта. А одну из ролей в приквеле получила Эдриан Кинг, сыгравшая Элис Харди в первых двух фильмах серии.

Первой исполнительницей роли миссис Вурхиз была Бетси Палмер. В кроссовере «Фредди против Джейсона» роль исполнила Пола Шоу. В фильме-перезапуске играла Нана Визитор.

Теги
Хрустальное озероPeacock
Комментарии (2)

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