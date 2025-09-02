Блэйд шинкует мёртвых супергероев в трейлере сериала «Зомби Марвел»

Студия Marvel поделилась первым полноценным трейлере анимационным мини-сериалом «Зомби Марвел», который выходит на стриминге Disney+ 24 сентября.

С таким названием, думаем, не стоит объяснять суть происходящего. Тем более что с миром, где победили ожившие мертвецы, зрители уже знакомились в предыдущих анимационных шоу. Но здесь тема реанимированных супергероев занимает всё повествование целиком.

Судя по трейлеру, с марвеловскими зомби столкнётся команда Громовержецев, причём всех персонажей, кстати, озвучивают актёры из фильмов. Ещё наконец-то появится Блэйд. Его основная специализация, как мы все знаем, вампиры. Но какая, чёрт возьми, разница, что одни — чересчур активные трупы, что — другие: