КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
155

Блэйд шинкует мёртвых супергероев в трейлере сериала «Зомби Марвел»

Студия Marvel поделилась первым полноценным трейлере анимационным мини-сериалом «Зомби Марвел», который выходит на стриминге Disney+ 24 сентября.

С таким названием, думаем, не стоит объяснять суть происходящего. Тем более что с миром, где победили ожившие мертвецы, зрители уже знакомились в предыдущих анимационных шоу. Но здесь тема реанимированных супергероев занимает всё повествование целиком.

Судя по трейлеру, с марвеловскими зомби столкнётся команда Громовержецев, причём всех персонажей, кстати, озвучивают актёры из фильмов. Ещё наконец-то появится Блэйд. Его основная специализация, как мы все знаем, вампиры. Но какая, чёрт возьми, разница, что одни — чересчур активные трупы, что — другие:

Теги
ВидеоЗомби Марвел
Ещё на эту тему

13Нарастающее безумие второго сезона «Что если?» выйдет за рамки привычных представлений

Тоже интересно

33Джуд Лоу в образе Владимира Путина на первом кадре из политического триллера «Кремлевский волшебник» 6Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 678: «Как приручить дракона», «Новичок», «Голый пистолет», мультик про говно, «Хищник: Убийца убийц» 1Как я встретила безумного режиссёра: Кристин Милиоти сыграет в независимом хорроре 0Новые обложки и первые страницы продолжения «В лесной глуши, где нет ни души» 1Пришло время подумать о Римской империи: анонс комикса про грандиозное ограбление в столице древней Италии

Аниме Второй сезон аниме «Кайдзю №8» получил накачанный экшеном новый трейлер
 
Кино Не оправдавший ожиданий боевик «Каратэ-пацан: Легенды» с Джеки Чаном и Ральфом Маччио скоро выйдет на цифре
 
Аниме Серия кассовых аниме-хитов «Детектив Конан» продолжится 29-м фильмом
 
Кино Звезда «Супермена» предложила актёрам перестать обвинять других за плохие супергероические фильмы
 
Игры Невероятное совпадение: продажи Clair Obscure: Expedition 33 за 33 дня составили 3,3 млн копий
 
Кино В экранизации «Стрит Файтера» непробиваемый Фифти Сент сыграет боксёра Балрога
 
