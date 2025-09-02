 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В комиксе о Человеке-пауке появится совершенно новый супергерой КГ играет: EBOLA 2 Медведица-маньячка и другие наслаждаются жизнью во втором выпуске продолжения «В лесной глуши, где нет ни души» Уоррены задолбали демонов! Хватит это терпеть! Трейлер ужастика «Заклятие 4» обещает финал серии Ноль кадров в секунду. Выпуск 594 - трансляция
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
334

Пилотный эпизод перезапуска «Баффи» уже отсняли

Источник: 20th Television

Спустя 22 года после завершения сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар повторила свою известную роль в новом проекте. Геллар снова сыграла охотницу на чудовищ в пилотном эпизоде перезапуска «Баффи». Съёмки пилота стартовали в Лос-Анджелесе в августе и закончились в том же месяце. О том, что съёмки эпизода уже завершены, рассказала его режиссёр Хлоя Чжао («Вечные») в недавнем интервью Los Angeles Times.

Перезапуск носит рабочее название «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Пилот сняли для стримингового сервиса Hulu. Если отснятый эпизод понравится руководству площадки, то будет заказан полноценный сезон нового сериала.

Первое шоу из семи сезонов выходило в 1997–2003 годах. В пилоте «Нового Саннидейла» Баффи стала наставницей 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Роль новой избранной получила Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить попавшему в сеть синопису, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.

Ранее появились фотографии с Геллар со съёмок пилота.

Теги
Баффи — истребительница вампиров: Новый СаннидейлHulu
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

9Каризма Карпентер не вернётся к роли Корделии в пилоте новой «Баффи» 3Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» 18Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином

Тоже интересно

0Закончилась манга «Рон Камонохащи: Невменяемый детектив», получившая аниме-адаптацию 6Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером 14Новые «Зловещие мертвецы» уже развернули съёмочную деятельность (фото) 17Настоящий Человек-паук: фотографии со съёмок нового кинокомикса Marvel с Томом Холландом 13Новая Фантастическая четвёрка победила русского злодея Джона Малковича на монтаже

Далее на КГ

0
Хомячить как Мстители: анонс кулинарно-супергеройского сборник вкусных историй от Marvel
 0
Герои и злодеи кроссовера «Фантастическая четвёрка/Гаргульи» встречают друг друга на новых страницах
 3
Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 163
 0
Сборы нового «Истребителя демонов» приблизились к 30 млрд иен
 5
Создатель «Острых козырьков» предлагает историю пивоварения в трейлере «Дома Гиннесса»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 0
КГ играет: EBOLA 2
 18
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигла отметки в полмиллиарда долларов в мировом прокате.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Анонс: боевые искусства и андроиды в новом комиксе Cyber Phoenix
 
Кино Джеймс Ганн опроверг сегодняшнюю сдачу сценария «Бэтмена 2»
 
Игры Metal Gear Solid Δ: Snake Eater — премьерный трейлер
 
Кино Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела
 
Игры Четвёрка всадников, наконец, соберётся вместе в Darksiders IV
 
Кино Звезда сериала «Орвилл» станет свидетелем убийства на стриме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru