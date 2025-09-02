Пилотный эпизод перезапуска «Баффи» уже отсняли

Спустя 22 года после завершения сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар повторила свою известную роль в новом проекте. Геллар снова сыграла охотницу на чудовищ в пилотном эпизоде перезапуска «Баффи». Съёмки пилота стартовали в Лос-Анджелесе в августе и закончились в том же месяце. О том, что съёмки эпизода уже завершены, рассказала его режиссёр Хлоя Чжао («Вечные») в недавнем интервью Los Angeles Times.

Перезапуск носит рабочее название «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Пилот сняли для стримингового сервиса Hulu. Если отснятый эпизод понравится руководству площадки, то будет заказан полноценный сезон нового сериала.

Первое шоу из семи сезонов выходило в 1997–2003 годах. В пилоте «Нового Саннидейла» Баффи стала наставницей 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Роль новой избранной получила Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить попавшему в сеть синопису, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.

Ранее появились фотографии с Геллар со съёмок пилота.