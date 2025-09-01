Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень

-
- 0
- 209
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|03:30 —
|Обсуждение новостей
|40:22 —
|«Список смертников: Тёмный волк» (The Terminal List: Dark Wolf) — 1x01—02
|55:47 —
|«Миротворец» — 2x01
|01:16:03 —
|«Скрежет металла» — 2x10—12 (финал сезона)
|01:30:14 —
|«Институт» — 1x08 (финал сезона)
|01:38:45 —
|«Чужой: Земля» — 1x04
|01:54:21 —
|«Основание» — 3x05—07
|02:05:14 —
|«Этерна» — 1x05—06
|02:09:07 —
|«Дым» — 1x06—09
|02:13:55 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x08
|02:19:43 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки. Сообщество крепкого государства»
|02:46:14 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x07
|02:56:35 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x05
|03:04:16 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x01
|03:24:54 —
|«Зена — королева воинов» — 1x23
|03:39:28 —
|«Напряги извилины» — 1x29
|03:47:15 —
|«Ангел» — 3x04
|03:56:32 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:08:47 —
|«Трансметрополитен»
|04:19:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: