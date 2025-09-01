 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженсен Эклс в образе Солдатика и другие суперы на промо нового спин-оффа «Пацанов» Режиссёр «Грани будущего» раскроет страшную тайну создателя «Биткойна» Фаталити! Премьера «Мортал Комбат II» отложена на семь месяцев Звезду «Ричера» Алана Ричсона ждёт роль в киновселенной Джеймса Ганна, но это не Бэтмен
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
341

Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

+Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот

Тоже интересно

2Пара королей: Сильвестр Сталлоне и Сэм Л. Джексон на первом кадре из третьего сезона «Короля Талсы» 24Джеймс Ганн опроверг слухи и внёс ясность насчёт нового фильма про Чудо-женщину 3До экранизации «Острых козырьков» Киллиан Мёрфи появится на Netflix c драмой «Стив» 3Время продавать The Last of Us Part II ещё раз 8Джессика Альба продала Netflix комедию для «взрослых» про женщин в корпоративной культуре

Далее на КГ

16
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигла отметки в полмиллиарда долларов в мировом прокате.
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 25–31 августа
 1
Cuphead от мира скролл-шутеров: впечатления от игры Acecraft
 0
Продолжение аниме-адаптации манги «Синий оркестр» получило дату премьеры
 9
Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года
 14
Нам нужны фильмы получше! «Челюсти» Стивена Спилберга зарабатывают больше новинок в прокате
 8
В ноябре 2026 года выйдет Hexed — новый оригинальный мультфильм от Disney
 0
Серия кассовых аниме-хитов «Детектив Конан» продолжится 29-м фильмом
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 594 - трансляция
 5
Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Alpaca выпустит учебник, который научит вас тому, как нужно правильно писать комиксы
 
Игры Ремастер Stronghold: Crusader неплохо продается
 
Игры La Divina Commedia — «Божественная Комедия» Данте продолжает вдохновлять экшен-игры
 
Сериалы «Тед Лассо» вернулся ещё на три сезона! Первый кадр продолжения и новые герои
 
Игры Roblox и Call of Duty решили начать уточнять возраст игроков
 
Блогеры в заброшенном отеле в трейлере ужастика «Не входить» от автора «Рэмбо: Первая кровь»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru