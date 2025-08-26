 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Уоррены задолбали демонов! Хватит это терпеть! Трейлер ужастика «Заклятие 4» обещает финал серии Лиам Нисон на страже закона и Памелы Андерсон: новая афиша комедии «Голый пистолет» Райан Рейнольдс намекнул, кто именно может спасти «Мстителей: Судный день» от провала Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 7
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
183

Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

1Телеовощи. Выпуск 613: Make Xenomorph Great Again

Тоже интересно

14«Мир Юрского периода: Возрождение» — вкусный чизбургер или худшая часть серии? 21Режиссёр Сарик Андреасян не афиширует себя на первом плакате экранизации «Войны и мира» 13Невозмутимая Дженна Ортега возвращается к школьным делам в трейлере второго сезона «Уэнсдэй» 0Рецензия и отзывы на фильм «М3ГАН 2.0» 32Покаяние Бойла: режиссёр «Миллионера из трущоб» извиняется за свой поступок и обещает больше так не делать

Далее на КГ

2
Кира Найтли — снова в море: смотрим трейлер «Девушки из каюты № 10»
 7
Звезда «Росомахи и Дэдпула» Дафни Кин надеется вернуться к роли X-23 в кроссовере «Мстители: Судный день»
 2
ЕВА-647: Маньяк-семейственник
 7
Будущий Рэмбо и нынешний Кен из фильма «Стрит Файтер» физически окреп для роли (фото)
 4
Новые фильмы недели: Крис Коламбус, Даррен Аронофски и Никита Кологривый
 4
Звезда «Игры в кальмара» в главном трейлере триллера «Метод исключения»
 0
Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем
 1
Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал
 17
Шон Бин в роли главного врага Робин Гуда на кадре из нового сериала про благородного разбойника
 3
Пришло время пиара: Marvel приготовило обложки в стиле фильма «Трон: Арес»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» продолжают набирать известных актёров на роли взрослых
 
«Формула 1» принесёт на старте Брэду Питту больше, чем «Война миров Z»
 
Супермен и Молот Боравии сражаются в отрывке из первого фильма обновлённой киновселенной DC
 
Amazon MGM заплатила рекордную сумму за экранизацию политического триллера с Джейком Джилленхолом
 
Ещё один мутант из Людей Икс появится в комиксе Ultimate Wolverine
 
Аниме «Дочь короля демонов слишком добрая!» — анонс и тизер аниме, суть которого передана в названии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru