Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот

- Содержание
Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|01:14 —
|Обсуждение новостей
|24:57 —
|«Бабочка» — 1x03—06 (финал сезона)
|36:02 —
|«Чужой: Земля» — 1x03
|01:00:47 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x07
|01:09:16 —
|«Скрежет металла» — 2x05—09
|01:20:21 —
|«Институт» — 1x07
|01:33:07 —
|«Южный Парк» — 27x02
|01:43:54 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 17x08 (финал сезона)
|01:53:24 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x03—04
|02:15:43 —
|«Зена — королева воинов» — 1x22
|02:24:30 —
|«Ангел» — 3x03
|02:30:45 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|02:36:54 —
|«Трансметрополитен»
|02:46:41 —
|Завершение и благодарности спонсорам
