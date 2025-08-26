 
 
СЕРИАЛЫ
493

Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал

Источник: HBO

Стриминг Netflix в условиях жёсткой конкуренции приобрёл права на многосерийную драму, в которой сыграют *Мэттью Макконахи** и Коул Хаузер. Они также выступят в качестве продюсеров. Создателем проекта числится** Ник Пиццолатто** — автор культового «Настоящего детектива», что, разумеется, вызывает немалый ажиотаж.

Точных деталей пока нет, но, по информации издания Deadline, действие истории разворачивается в мире футбола (неясно — профессионального или студенческого), а центральными персонажами станут братья, которых сыграют Макконахи и Хаузер.

Пара актёров дружит ещё со времён комедии «Под кайфом и в смятении» 1993 года и уже некоторое время подыскивала подходящий совместный проект.

Макконахи и Пиццолатто подарили зрителям первый сезон «Настоящего детектива», рядом с ними тогда работал и Вуди Харрельсон. Также сейчас они работают над полнометражной экранизацией цикла романов о Майке Хаммере.

NetflixНик ПиццолаттоМэттью Макконахи
Комментарии (1)

