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Суровая Джоди Фостер и не менее суровая местность в новом трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Источник: Max

Чуть больше месяца осталось до премьеры четвертого сезона Настоящего детектива». Очередная история о непростых буднях обыкновенных полицейских с повышенным чувством профессиональной ответственности и гражданской сознательности получила подзаголовок «Страна ночи». А чтобы поклонники ненароком не позабыли, стриминговый сервис Max выкатил свежий трейлер многосерийной антологии.

В четвертом сезоне на главные роли наконец-то выйдут женщин — детективы Лиз Дэнвери и Эванджелин Наварро в исполнении оскароносной Джоди Фостер и Кали Рейс соответственно. На их хрупкие плечи ляжет тяжкая ноша — расследование загадочных убийств на Аляске. Холод и мрак, свойственные данной местности, станут лейтмотивом всего сезона, наравне с женским началом.

Увы, но «Страна ночи» станет первым сезоном, к которому никак не приложил руку Ник Пиццолатто, создатель, сценарист и продюсер сериала. Насколько хорошо справятся пришедшие на замену таланты, зрители узнают в начале следующего года — премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» состоится 14 января 2024 года.

Теги
Настоящий детективТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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