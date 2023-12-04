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Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 ноября — 3 декабря

Источник: Amazon
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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0Телеовощи – 525: Цыганский барбершоп
 
1Ноль кадров в секунду – 502: Герои меча и порева
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 596: «Вася не в себе», новые «Голодные игры», «Крик 7» теряет актрис, «Лео», «Красные комнаты»
 
1ЕВА – 557: (Не)правдоподобная реальность
 
1Телеовощи – 524: Вызовите геодезист-мена
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 595: «Капитан Марвел 2», «Создатель» Гapeта Эдвapдcа, «Maдaм Пayтина», высказывания Pидли Cкoттa
 
4Ноль кадров в секунду – 501: Гоги разбушевался
 
 
5ЕВА – 556: Переосмысления желанные и не очень
 
1Телеовощи – 523: Волна пива надвигается
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – спец: От «Zомби каникул» до «Кентавра» за 10 лет
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Источник фотографий: Depositphotos

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