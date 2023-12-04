Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 ноября — 3 декабря

Уолтон Гоггинс, Майкл Эмерсон и Кайл Маклоклен в тизер-трейлере сериала по игре Fallout. Дивный новый мир постапокалиптики.

Гуль Уолтон Гоггинс и остальные герои постапокалипсиса на первых кадрах сериала Fallout. Например, главная героиня в исполнении Эллы Пернелл.

В сериале «Чужой» снимется Тимоти Олифант. Даже известно, кого именно он сыграет

«Сверхъестественное» возвращается? Дженсен Эклс и Джаред Падалеки отвечают на вопрос. И советуют фанатам оставаться на связи.

«Перси Джексон и Олимпийцы» презентовал названия эпизодов первого сезона. Теперь можно проследить сюжет по заголовкам серий.

Четырнадцатый и Донна Ноубл в беде в тизере спецэпизода «Доктора Кто». Второй эпизод Wild Blue Yonder выходит на следующей неделе.

«Ричер» продлён на третий сезон (видео). Бонусом к анонсу идёт отрывок из второго.