Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 ноября — 3 декабря

Уолтон Гоггинс, Майкл Эмерсон и Кайл Маклоклен в тизер-трейлере сериала по игре Fallout. Дивный новый мир постапокалиптики.
Гуль Уолтон Гоггинс и остальные герои постапокалипсиса на первых кадрах сериала Fallout. Например, главная героиня в исполнении Эллы Пернелл.
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