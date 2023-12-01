«Сверхъестественное» возвращается? Дженсен Эклс и Джаред Падалеки отвечают на вопрос

С удовольствием встречающиеся со своими бесчисленными фанатами братья Винчестеры охотно делятся с ними не только впечатлениями и воспоминаниями о съёмках «Сверхъестественного». Проскакивают в их беседах с поклонниками и анонсы, включая самые неожиданные.

Конечно, не полноценный анонс, однако намёк, заставивший зрителей взбудоражиться, проскользнул на недавней встрече исполнителей главных ролей на встрече с аудиторией в Гонолулу.

Отвечая на вопросы фанатов, Дженсен Эклс и Джаред Падалеки обмолвились, мол, приключения братьев, возможно, ещё не закончились. Младшему Винчестеру есть что сказать по этому поводу:

У меня есть на этот счёт кое-какие идеи, и я надеюсь сейчас, когда актёры и сценаристы вернулись к работе, нам удастся встретиться и их обсудить.

Старший добавил:

Не переключайтесь. По этому поводу уже ведутся кое-какие переговоры.

Актёры-продюсеры, само собой, могут и хитрить, но это не мешает аудитории интерпретировать их слова как призрачный шанс на целый 16-й сезон. Вот где было бы мегавозвращение.