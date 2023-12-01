Магия возвращается в трейлере финального сезона «Хильды»

Самый уютный мультсериал Netflix возвращается! Стриминговый сервис опубликовал трейлер третьего — к сожалению, заключительного — сезона анимационного приключенческого фэнтези «Хильда». И даже дату его премьеры назвал — финальные серии выходят 7 декабря.

Волшебные приключения синеволосой девочки Хильды и её друзей подходят к концу. Зато последние восемь серий наверняка будут богаты на ключевые события. Уже из трейлера видно, что главная героиня узнает кое-что исключительно важное о тайне своего рождения и узнает, что случилось с её папой.