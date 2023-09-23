Финальный сезон «Хильды» обзавёлся датой выхода

Один из самых уютных анимационных сериалов современности готовится к своему финальному возвращению. Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер третьего сезона семейного фэнтези «Хильда» и заодно сообщил точную дату его выхода — заключительные эпизоды мультсериала выйдут на цифровой платформе в разгар подготовки к зимним праздникам — 7 декабря.

Адаптация одноимённой серии комиксов британского иллюстратора Люка Пирсона рассказывает о невероятных приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды (Белла Рэмси) и её друзей в городке Трольберг.

В третьем сезоне семь стандартных эпизодов и 70-минутный спецэпизод.