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Финальный сезон «Хильды» обзавёлся датой выхода

Один из самых уютных анимационных сериалов современности готовится к своему финальному возвращению. Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер третьего сезона семейного фэнтези «Хильда» и заодно сообщил точную дату его выхода — заключительные эпизоды мультсериала выйдут на цифровой платформе в разгар подготовки к зимним праздникам — 7 декабря.

Адаптация одноимённой серии комиксов британского иллюстратора Люка Пирсона рассказывает о невероятных приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды (Белла Рэмси) и её друзей в городке Трольберг.

В третьем сезоне семь стандартных эпизодов и 70-минутный спецэпизод.

Постеры сериала «Хильда»
Теги
ГалереяХильда
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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