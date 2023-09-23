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СЕРИАЛЫ
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Дэвид Теннант против Нила Патрика Харриса в трейлере спецэпизодов «Доктора Кто»

Смутное ощущение потери оборачивается новым невероятным приключением максимально повышенного риска. Канал BBC опубликовал полноценный трейлер юбилейных спецэпизодов «Доктора Кто», где к роли знаменитого путешественника во времени ещё раз вернётся Дэвид Теннант. Заодно с ним в сюжет франчайза возвращается одна из его компаньонок Донна Ноубл в исполнении Кэтрин Тейт.

Партию главного злодея в спецвыпусках, посвящённых 60-летию культового сериала, отвели Нилу Патрику Харрису. Также в сюжете мелькают транс по имени Роуз (Ясмин Финни) и Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы.

И постер:

Постеры сериала «Доктор Кто»
Теги
ВидеоДоктор Кто
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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