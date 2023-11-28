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Гуль Уолтон Гоггинс и остальные герои постапокалипсиса на первых кадрах сериала Fallout

Наконец-то основательно задержавшаяся в производстве многосерийная aдaптaция кyльтoвoгo игpoвoгo фpaнчaйзa Fallout обзавелась целой подборкой официальных кадров. Эксклюзивными изображениями поделилось с аудиторией издание Vanity Fair.

На кадрах, к слову, засветились ключевые персонажи сюжета — обитательница убежища в исполнении Эллы Пернелл и разумный гуль, которого играет Уолтон Гоггинс. Увидеть их в действии зрители смогут весной — премьера сериала Джoнaтaнa Hoлaнa и Лизы Джoй («Mиp Дикoгo Зaпaдa», «Пepифepийныe ycтpoйcтвa») состоится 12 апреля 2024 года.

Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Кадры из сериала «Fallout» Промо-арт сериала «Fallout»
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Источник фотографий: Depositphotos

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