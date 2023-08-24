Сериал по игре Fallout показал свой первый промо-арт

Он всё-таки жив! Но хорошо это или плохо — пока сказать сложно. Стриминговый сервис Amazon показал дебютный промо-арт мнoгocepийнoй aдaптaции кyльтoвoгo игpoвoгo фpaнчaйзa Fallout. Жизнерадостный ретро-баннер отправляет нас в Лос-Анджелес, где сбываются мечты. Ну и знаменитый парень-оптимист тут как тут.

Вот только прогноз старта не слишком оптимистичен — премьера сериала точной даты пока не имеет, но первый эпизод нового проекта Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада», «Периферийные устройства») мы увидим совершенно точно не раньше следующего года.