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СЕРИАЛЫ
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Сиквел «Секса в большом городе» продлён на третий сезон

Источник: HBO

Стриминговый сервис Max решил не откладывать дело в долгий ящик и ещё до завершения второго сезона драмеди «И просто так» продлил сериал Майкла Патрика Кинга на третий сезон. Сиквел некогда очень популярного «Секса в большом городе» стойко демонстрирует потенциал неплохой выживаемости.

Решение о продлении не станет новостью, если обратить внимание на комментарий главы стримингового сервиса по оригинальному контенту Сары Обри, отметившей, что «И просто так» значится самым востребованным оригинальным сериалом цифровой платформы.

В сиквеле зрителям предлагается следить за приключениями постаревших нью-йоркских подруг в исполнении Capы Джeccики Пapкep, Cинтии Hикcoн и Kpиcтин Дэвиc.

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И просто так
Комментарии (3)

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