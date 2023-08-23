Сиквел «Секса в большом городе» продлён на третий сезон

Стриминговый сервис Max решил не откладывать дело в долгий ящик и ещё до завершения второго сезона драмеди «И просто так» продлил сериал Майкла Патрика Кинга на третий сезон. Сиквел некогда очень популярного «Секса в большом городе» стойко демонстрирует потенциал неплохой выживаемости.

Решение о продлении не станет новостью, если обратить внимание на комментарий главы стримингового сервиса по оригинальному контенту Сары Обри, отметившей, что «И просто так» значится самым востребованным оригинальным сериалом цифровой платформы.

В сиквеле зрителям предлагается следить за приключениями постаревших нью-йоркских подруг в исполнении Capы Джeccики Пapкep, Cинтии Hикcoн и Kpиcтин Дэвиc.