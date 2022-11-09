Стартовали съёмки четвёртого сезона «Настоящего детектива» с Джоди Фостер (фото)

С премьеры третьего сезона «Настоящего детектива» прошло почти четыре года, и вот, наконец, четвёртый сезон где-то на подходе. Только что стартовали съёмки продолжения культового сериала с подзаголовком «Страна ночи» с тяжёлой артиллерий на борту — главные роли в этот раз исполняют Джоди Фостер и женщина-боксёр с титулами WBA Кали Рейс.

И традиционное первое фото с площадки:

История сосредоточится вокруг детектива Лиз Дэнверс (Фостер), которой вместе с напарницей Эванджелин Наварро (Рейс) предстоит расследовать серию убийств на Аляске — столкнувшись с внутренней тьмой, они докопаются до истины, погребённой под вечным льдом.

Актёрский состав усилили собой Фиона Шоу и Кристофер Экклстон.

«Настоящему детективу» в этот рад придётся обходиться без Ника Пиццолатто — вместо него командуют Барри Дженкинс («Лунный свет») и Исса Лопес («Тигры не боятся»), которая значится шоураннером, сценаристом и режиссёром всех эпизодов.